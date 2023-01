Golden Globe 2023 | tutti i vincitori Bene Spielberg e “House of The Dragon”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nella notte gli Oscar della tv Nuovo anno nuova cerimonia, come di consueto, dei, quelli che vengono definiti gli Oscar della Tv. È stata la notte dell’acclamata serie tv “The White Lotus”, uscita da poco con la seconda stagione (ambientata in Italia a Taormina). La produzione, in onda su Sky, ha portato a casa il premio come Miglior miniserie o film tv e Miglior attrice non protagonista in una serie, ovvero Jennifer Coolidge. Premiata ancheof thecome Miglior serie drammatica. Porta a casa, ancora una volta tra gli attori un premio Zendaya per Euphoria e Kevin Costner per Yellowstone. Tripletta per Abbott Elementary e Gli spiriti dell’isola, a Cate Blanchett il suo quarto. È stata anche la notte di The Fabelmans di Steven ...