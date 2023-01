Golden Globe 2023 | premiate House of the Dragon | The White Lotus e Abbot Elementary Nel cinema | niente da fare per colonne sonore di Taylor Swift e Lady Gaga

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)L’ottantesima edizione deiha finalmente i suoi vincitori. Stanotte, in diretta da Beverly Hills con la conduzione dall’attore comico e regista Jerrod Carmichael, sono stati proclamati i vincitori della manifestazione che, di anno in anno, premia i migliori film e programmi televisivi della stagione. Tra le serie tv, a festeggiare sono stateof therispettivamente come la miglior drammatica e commedia, ma anche The, che ha sbaragliato la concorrenza delle altre miniserie. Un successo, quello di, dovuto anche a Quinta Brunson e Tyler James Williams, miglior attrice ...

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio registrato alla cerimonia di assegnazione deiha ribadito che 'non ci sarà una Terza Guerra Mondiale'', sostenendo che, con l'...Everything Everywhere All at Once - film rivelazione della scorsa stagione cinematografica - non è riuscito a conquistare ilper il miglior film commedia\musical, battuto dall'inarrestabile Gli Spiriti dell'Isola . La pellicola dei The Daniels, quindi, si è dovuta quindi "accontentare" dei due riconoscimenti ...I corrispondenti esteri hanno espresso i loro giudizi: ecco i vincitori che ci interessano ai Golden Globe. - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza.com ...Tutti i vincitori della notte nell'ambito dei Golden Globe 2023: film, addetti ai lavori e grandi sorprese tra le premiazioni.