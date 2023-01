Golden Globe 2023 | premiate House of the Dragon | The White Lotus e Abbot Elementary Nel cinema | niente da fare per colonne sonore di Taylor Swift e Lady Gaga

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)L’ottantesima edizione deiha finalmente i suoi vincitori. Stanotte, in diretta da Beverly Hills con la conduzione dall’attore comico e regista Jerrod Carmichael, sono stati proclamati i vincitori della manifestazione che, di anno in anno, premia i migliori film e programmi televisivi della stagione. Tra le serie tv, a festeggiare sono stateof therispettivamente come la miglior drammatica e commedia, ma anche The, che ha sbaragliato la concorrenza delle altre miniserie. Un successo, quello di, dovuto anche a Quinta Brunson e Tyler James Williams, miglior attrice ...