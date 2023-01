Golden Globe 2023 | il trionfo di The Fabelmans e Gli spiriti dell’isola

A fornire nuovi aggiornamenti su un potenziale Black Panther 3 ci ha pensato Letitia Wright, interprete di Shuri, in un'intervista ai. I lavori su Black Panther 3 sarebbero già ...Ecco tutti i vincitori dei2023: i migliori film, le migliori serie TV e tutti gli artisti premiati. Sono stati assegnati i2023: un evento molto atteso dai protagonisti del mondo dello spettacolo ...Dalla premiazione dei Golden Globe Eddie Murphy fa impazzire il web: l'attore è tornato sul caso di Will Smith. Il video esilarante ha fatto sorridere ...Il Directors Guild of America ha reso note le sue cinquine prediletta per le premiazioni a miglior regista e alla miglior direzione di opera prima.