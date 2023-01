Golden Globe 2023 | Eddie Murphy scherza sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock VIDEO

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha portato la sua solita carica di comicità sul palcoscenico deidove è stato premiato con il Cecil B.DeMille Award, il premio alla carriera. Ha così deciso diredato danel corso dell’ultima premiazione degli Oscar per l’infelice battuta sulla moglie.shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry: 1) Pay your taxes. 2) Mind your business. 3) Keep’s wife’s name out your f—ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz — Variety (@Variety) January 11,Per capire ...

Per lui è il secondo: nel suo discorso ha ringraziato l'asinello Jenny, coprotagonista del film;. miglior attore film drammatico : Austin Butler ('Elvis') batte Brendan Fraser ('The ...Steven Spielberg pigliatutto. La marcia trionfale del regista di Cincinnati ai202 3 è più che un segnale per l'Oscar prossimo venturo. Miglior film drammatico e miglior regia per quel The Fabelmans che ha fatto luccicare gli occhi del mondo , ma tintinnare non ...Di Stefania Ulivi Successo per «The Fablemans» e per «Gli spiriti dell’isola» di Martin McDonagh nella 80esima edizione dei premi della HFPA all’insegna della correttezza È Steven Spielberg… Leggi ...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La guerra in Ucraina non è ancora finita, ma la situazione sta cambiando, ed è già chiaro chi vincerà. Non ci sarà una terza guerra mondiale, non è una trilogia”. Lo ha d ...