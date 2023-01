Golden Globe 2023 | Brad Pitt ha un nuovo taglio di capelli | l' heartthrob haircut | il più sexy in assoluto

Poche sorprese a Los Angeles dove si è svolta la cerimonia dei2023, assegnati dall'Associazione della Stampa Estera di Hollywood. A trionfare, come da pronostici: ' The Fabelmans ' di Steven Spielberg e 'Gli spiriti dell'isola' di Martin McDonagh, ...... Sicilia, la seconda stagione della serie HBO ideata da Mike White " autore della commedia capolavoro School of Rock con Jack Black " e trasmessa in Italia da Sky, ha vinto ilcome ...Kaley Cuoco è stata tra le grandi protagoniste dei Golden Globe 2023 che si sono tenuti questa notte a Beverly Hills. Sul red carpet ha sfilato in lilla al fianco del compagno, mettendo in risalto il… ...Così eterea non l'avevamo mai vista! Jenna Ortega, la star di Mercoledì, si è presentata ai Golden Globe con un'inedita tinta chiara e ...