Golden Globe 2023 | Andrew Garfield si inchina davanti a Michelle Yeoh

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)si sono resi protagonisti di un particolare incontro, sul red carpet, prima della cerimonia di premiazione dei. Una notte indimenticabile quella deiche ha visto protagonista, tra le tante star del piccolo e grande schermo, anche, vincitrice del premio come miglior attrice per il film Everything Everywhere All At Once. I due attori sono tornati, come tanti altri, a sfilare sul tappeto rosso prima dell'inizio della serata di premiazione e, nel momento in cui si sono incontrati, sembravano entrambi emozionati e felici di essersi ritrovati l'uno di fronte ...