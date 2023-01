Gol senza toccare palla | Messi | è magia!

Sky Sport

Il campione del mondo illumina l'allenamento del Paris Saint - Germain: Neymar lo serve, lui manda fuori giri il portiere con una finta di corpo. ...All'Appiani il 7 Giugno si assisterà ad uno scontro pirotecnico, ci sarà una pioggia di, al ... Semplice, eravamotifosi , da Padova non si è mosso nessuno,dirigenti e perfinoil ... Inter-Parma 2-1, gol e highlights: decide un gol di Acerbi ai supplementari Gonzalo Villar è stato un flop alla Sampdoria: zero gol e rendimento molto scarso nel girone d’andata in Serie A La Sampdoria è pronta a salutare Gonzalo Villar. La Roma e il club doriano interrompera ...Il serbo non gioca in bianconero dal 21 ottobre per colpa della pubalgia che l'ha condizionato anche al Mondiale: obiettivo tornare in campo entro la fine del mese ...