Gnocchi alla parigina | la ricetta di Chloe Facchini

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Che bontà gli, il primo piatto di oggi 11 gennaio 2023 diper le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.con tanto formaggio, con la salsa a base di besciamella e groviera. Come sempre le ricette disono perfette e a noi non resta che preparare questo primo piatto per tutta la famiglia, per gli amici. Possiamo preparare tutto in anticipo e poi fare gli. Magari usiamo il coltello, sembra un po’ complicata l’idea dello spago sulla pentola. Ecco ladie Antonella Clerici per fare gli...