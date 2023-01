Gli Spiriti dell’Isola | il nuovo trailer del film con Colin Farrell premiato ai Golden Globe 2023

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gli, che arriverà il 2 febbraio nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia, ha vinto tres: Migliormusical o comedy, Miglior attore in unmusical o comedy () e migliore sceneggiatura (Martin McDonagh). Ecco ildella pellicola, il cui titolo originale è The Banshees of Inisherin. Alla 79esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Gliaveva ottenuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile () e il Premio Osella per la migliore sceneggiatura (Martin McDonagh), ...

