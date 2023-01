Gli italiani sono la più grande comunità di stranieri a Londra | ecco i sorprendenti numeri

la Repubblica

Insommasono a dieta forzata. Il rialzo invece su ottobre 2022, che in volume si ha solo per le vendite non alimentari, +0,7%, dipende anche in parte dal Black Friday. Non è un caso che ...'Il problema che ha lei onorevole è cheitaliana non le credono più - dice Sallusti - Lei sta prendendo in giro: ha ricostruito tutta questa storia in maniera talmente incredibile ... Londra, provincia di Roma: gli italiani nella City fanno il record. Nessun gruppo straniero è così numeroso Aveva 74 anni ed era uno dei volti più noti in tv quando c'era da fornire un parere sui più efferati delitti italiani ...ALTO PIEMONTE - 11-01-2023 -- È l’incertezza la grande protagonista dello scenario economico per il 2023. Da una indagine realizzata da CNA presso circa mille imprese emerge un quadro a tinte fosche s ...