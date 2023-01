Giustizia | Unarma | “Su Riforma Cartabia polemiche giustizialiste? Il PNRR non legittima a depenalizzare i reati”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Leggiamo su alcuni quotidiani quanto lasia necessaria al Paese e come le Forze dell’Ordine e i sindacati che si scaglino contro il provvedimento starebbero alzandoliste. Ilnonperò a” – così interviene Antonio Nicolosi, segretario generale di, associazione sindacalea tutela delle Forze Armate –“Laè imposta dai vincoli europei per il via libera ai fondi del, riconosciuto anch’esso come intervento essenziale per ridurre i fascicoli sui procedimenti penali e velocizzare il corso della, che rappresenta chi ogni giorno si occupa davvero di salvaguardare la ...

MarsicaWeb

... generando dubbi interpretativi, paralizzano l'iter della. In questo modo anziché ... Ad affermarlo è Antonio Nicolosi , segretario generale di, sindacato dell'Arma dei carabinieri. "Tra ...... ha spiegato Francesco citando Benedetto XVI: "Noi pure, discepoli di Gesù, siamo chiamati a esercitare in questo modo la, nei rapporti con gli altri, nella Chiesa, nella società: non con ... RIFORMA CARTABIA. UNARMA: “DUBBI INTERPRETATIVI ... “La riforma Cartabia è entrata in vigore da solo una settimana ma dal provvedimento emergono già delle lacune che, generando dubbi interpretativi, paralizzano l’iter della giustizia. In questo modo an ..."Auspichiamo un intervento solerte del Ministro Nordio affinché si faccia luce sulle perplessità che la riforma Cartabia genera tra le Forze dell’Ordine, snellendo il loro lavoro".