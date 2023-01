Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli | su Luca Onestini | “È un grande stratega”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) In una recente intervista,hanno voluto dire la loro su alcuni concorrenti della settima edizione del GF Vip. In particolar modo, la coppia ha avuto molto da ridire sul comportamento dinei confronti di alcune gieffine. “È un” –sono nuovamente tornati al GF L'articolo

Isa e Chia

al GF Vip 7: look della puntata del 9 gennaio: brand e costo del suo abito Dall'edizione del Grande Fratello Vip cuia preso parte come concorrente a oggi ...Il fidanzato digiustifica gli attacchi dei concorrenti ad Antonella: 'E' ovvio che c'è la reazione' Intanto a esprimere il suo parere sulla discussa gieffina che è stata messa in ... Gf Vip 7, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano i loro Vipponi preferiti Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, dopo una lunga intervista a Chi, si sono raccontati a tutto tondo. Aria di matrimonio in vistaGiaele De Donà non ha nascosto il suo dispiacere per la freddezza mostrada da Antonino Spinalbese nell'ultima diretta del Gf Vip.