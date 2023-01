Giovanni Minoli | chi è la moglie Matilde Bernabei | età | carriera | figlia | Lux | foto e Instagram

la Repubblica

è nato a Torino il 26 maggio 1945. Egli è un giornalista e conduttore televisivo di grande esperienza....Con grande passione,è stato uno dei pilastri della Rai per molti anni... e non solo! Scopriamo tutte le interessanti ... Giovanni Minoli: "Riporto 'Mixer' in tv per ripercorrere gli anni 80, una lezione di storia per i giovani" Giornalista, produttrice televisiva e dirigente d’azienda italiana, Matilde Bernabei è anche la presidente di Lux Vide, una società di produzione di fiction europee oltre a essere da 48 anni sposata ...Cornuta e mazziata. Questo si può arrivare a pensare di mamma Rai di fronte a Giovanni Minoli, che sta per tornare sullo schermo con una summa del suo programma più famoso: da domani su Rai3 alle 23.2 ...