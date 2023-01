Giovanni Allevi e la foto dall’ospedale | “La bellezza è ovunque | anche qui”

Il Fatto Quotidiano

Una battaglia dura che sta portando avanti con grande coraggio. Il compositore e pianista marchigianoda qualche mese soffre di un mieloma, ma non ha perso certamente la voglia di vivere e, attraverso i social, racconta una parte delle sue giornate. La ricerca della bellezza 'Ho voluto ...... toccante e caratterizzato da quella stessa bellezza che l'artista ha voluto mettere in mostra quello di, che dai social lancia un grido di speranza che colpisce dritto al cuore dei ... Giovanni Allevi e la lotta contro il mieloma, la nuova foto dalla clinica: “Una bellezza che non voglio… Una battaglia dura che sta portando avanti con grande coraggio. Il compositore e pianista marchigiano Giovanni Allevi da qualche mese soffre di un mieloma, ma non ha perso certamente la voglia di vive ...Mentre combatte con un mieloma multiplo, Giovanni Allevi pubblica sui social una foto dall'ospedale invita a cercare la bellezza anche durante la malattia.