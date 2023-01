Affaritaliani.it

Corso di Alta Formazione LUM: le date Angelo Maria Perrino, fondatore e direttore di affaritaliani.it, è tra i docenti del corso di Alta Formazione ine Comunicazione d'Impresa , organizzato dalla School of Management dell' Università LUM . C'è tempo fino al 23 gennaio per iscriversi al corso che si svolgerà dal 27 gennaio al ...... che avrà come tema dominante "ilscientifico quale protagonista assoluto nella produzione culturale e nello sviluppodella nostra società, specie in un'epoca segnata dall'... Giornalismo economico e comunicazione d'impresa: Affari partner del corso LUM Angelo Maria Perrino, fondatore e direttore di affaritaliani.it, è tra i docenti del corso di Alta Formazione in Giornalismo Economico e Comunicazione d’Impresa, organizzato dalla School of Management ...Berna, 11.01.2023 - Nella seduta dell’11 gennaio 2023, Stefan Hostettler Fischer è stato nominato dal Consiglio federale nuovo Segretario generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFG ...