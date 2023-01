Giorgetti non vuole più una sola azione di Alitalia Pronto allo scontro con FdI dopo 20 miliardi di euro persi negli anni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le resistenze interne alla maggioranza non sono poche, ma il ministro dell’Economia, Giancarlo, è intenzionato a fare uscire totalmente il ministero dell’Economia dal capitale di Ita, la compagnia aerea rinata sulle ennesime ceneri di. Il nuovo dpcm pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio scorso sembra disegnato su questa eventualità, oltre che per il solo acquirente restato in campo (Lufthansa). È possibile un ingresso in più tappe con la sottoscrizione iniziale di una quota ancora di minoranza attraverso aumenti di capitale di Ita dedicati al nuovo azionista, che comunque secondo il dpcm dovrà essere una compagnia aerea destinata alla fine della procedura ad essere almeno azionista di maggioranza assoluta. Aerei ItaLa compagnia di bandiera Senonvedere più tracce di ...

Caro benzina. La presidente del Consiglio Meloni e il ministro, hanno avuto colloqui con i " Vertici della Guardia di Finanza ". Il governo prova a frenare la corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti. Nessun nuovo sconto sulle accise ma norme sulla trasparenza dei distributori di carburanti per bloccare le speculazioni.