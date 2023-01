Ginnastica ritmica | Alessia Maurelli | “L’era delle Farfalle è morta dopo 18 anni Rottura dolorosa e irreversibile”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lo scandalo abusi ha letteralmente travolto l’universo dellaitaliana. La Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani è stata deferita dalla Procura della Federnell’ambito dell’inchiesta sui presunti maltrattamenti e attende la decisione del Tribunale sportivo. La guida della Nazionale Italiana è stata anche inserita nel registro degli indagati della Procura di Monza. Il momento è decisamente complesso per l’intero movimento tricolore, che negli ultimi due decenni ha giganteggiato in lungo e in largo, vincendo medaglie in serie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Un fiore all’occhiello dello sport del Bel Paese., capitana(questo il soprannome della nostra Nazionale fin dal 2004), è stata lapidaria sul proprio ...