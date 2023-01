Giggi Cartoni | morto ' Er Salustro' di Radio Dimensione Suono Roma | ' Rimarrai sempre un Gladiatore'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) 'Non avremmo mai pensato di trovarci a scrivere un post del genere. E' venuto a mancare, detto ' Er', che per molti anni ha accompagnato 'La Sveglia dei Gladiatori' con i suoi ...

«Non avremmo mai pensato di trovarci a scrivere un post del genere. E' venuto a mancare Giggi Cartoni, detto "Er Salustro", che per molti anni ha accompagnato "La Sveglia dei Gladiatori" con i suoi aneddoti su Roma, facendoci divertire e pensare al tempo stesso, con la sua saggezza e ... Rimarrai sempre un Gladiatore»