Ghirlandaio | l’unico pittore ad aver ritratto la tenerezza tra nonno e nipote

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nel giorno dell’anniversario della sua morte, vogliamo ricordare Domenicotoscano tra i protagonisti del Rinascimento all’epoca di Lorenzo il Magnifico. Maestro dell’affresco e della tempera su tavola, ilci ha lasciato alcune delle rappresentazioni sacre, e non, più belle della storia dell’arte italiana. La sua bottega fu, negli ultimi due decenni del XV secolo, una delle più grandi e organizzate di Firenze., origini e carrieradi vecchio conWikipedia (Pubblico Dominio)Domenico Bigordi, nasce a Firenze nel 1448. Si forma inizialmente nella bottega del padre orafo, per poi passare in quella di Andrea del Verrocchio. È proprio a Firenze che inizia ad eseguire i primi lavori importanti che ...