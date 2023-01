GF Vip | Wilma Goich smascherata da Edoardo Vianello | spuntano tradimenti inediti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, è presente un’intervista rilasciata da, ex marito di. Il cantautore ha fatto delle confessioni inedite sull’attuale concorrente del GF Vip. Nello specifico, ha portato alla luce delle presunte bugie che la donna avrebbe raccontato nella casa. L'articolo proviene da KontroKultura.

Grande Fratello

Goich è una delle protagoniste del GFe per certi versi ha creato scandalo la sua attrazione verso Daniele Dal Moro , ex tronista di 'Uomini e Donne', tra l'altro mai nascosta ma anzi ...Continua la diatriba a distanza tra Edoardo Vianello eGoich con quest'ultima che nella casa del Gfha tirato in ballo in più occasioni l'ex marito di averlo tradito e lui che gli ha risposto più volte sui giornali. Anche questa volta Vianello ... Le scuse di Wilma Goich per Dana Saber - Mediaset Infinity Edoardo Vianello lancia accuse nei confronti dell'ex moglie Wilma Goich. Quando stavano insieme anche lei lo ha tradito Parla lui ...Edoardo Vianello torna a parlare del suo rapporto con Wilma Goich, sottolineando che nonostante abbia avuto delle scappatelle durante il loro ...