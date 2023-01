GF Vip | Oriana e Daniele a letto insieme | la reazione di Wilma Goich

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)sta cominciando a sospettare che traDal Moro eMarzoli sia successo qualcosa, perché dopo la notte trascorsa, i due appaiono più complici che mai e si stuzzicano tutto il tempo con battutine e prese in giro. Per, la cantante è silenziosa, ma sembra pronta a esplodere da un momento all’altro. Del resto, in passato lagià sospettava una tresca tra i due, e aveva reagito malissimo. GF Vip 7,Marzoli eDal Moro hanno davvero dormitosospetta Quando, qualche tempo fa,aveva avuto il sospetto cheMarzoli e il “suo”Dal Moro fossero ...

Chiara Ferragni, la mamma attacca C'è posta per te (e Maria De Filippi): 'Poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza contro le donne' Gf, parte una canzone di Fedez esbotta: 'Cos'è ......del delicato equilibrio dei rapporti che le legano al bell'imprenditore Al ' Grande Fratello' ... Stavolta, a contendersi il bel veneto, ci sonoe Nicole. L'attrice fin da subito ha puntato ...Circa due anni fa, Oriana Marzoli è stata in carcere a causa dell'ex fidanzato Eugenio Gallego. Cosa è successo tra loroDaniele Dal Moro si è sfogato contro Oriana Marzoli al GF Vip affermando di non considerarla solamente come un'amica.