GF Vip | Nicole e Andrea | amica di lei svela come stanno davvero le cose VIDEO

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Federica Riccardi, migliorediMurgia, ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui ha parlato di quanto emerso durante la scorsa puntata del GF Vip tra. I due hanno portato alla luce dei retroscena alquanto inediti e tristi sul loro passato. Si è parlato di violenze domestiche e di comportamenti L'articolo proviene da KontroKultura.

TGCOM

...del delicato equilibrio dei rapporti che le legano al bell'imprenditore Al ' Grande Fratello' ... Stavolta, a contendersi il bel veneto, ci sono Oriana e. L'attrice fin da subito ha puntato ...Leggi Anche Al 'Grande FratelloMurgia si sveglia in lacrime IL RAPPORTO TRA ORIANA E DANIELE - Con il tempo però il rapporto tra Oriana e Daniele è mutato. Dopo aver realizzato che tra i due c'è un certo feeling,... Al "Grande Fratello Vip" Nicole Murgia si sveglia in lacrime La liaison tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GF Vip sembra procedere a gonfie vele e, dopo l’ultima diretta, il fratello di Guendalina ha svelato come starebbero procedendo realmente le cose tr ...Gli Incorvassi sono la coppia più amata del GF VIP 7. Edoardo Tavassi, però, ha dei dubbi su Micol Incorvaia e si è confidato con Nikita.