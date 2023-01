361 Magazine

Per il momento i diretti interessati hanno preferito non rilasciare, l'indiscrezione ... I duesarebbero stati beccati mentre, cercando di nascondersi, sono entrati in un hotel extra ...Gf, parla Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon Parlando dell'attuale edizione del reality, Diamante ha dichiarato: Dopo lenei confronti di George Ciupilan , grande amico ... GF Vip, le dichiarazioni di Oriana su Luca Onestini e Daniele Del Moro Fuori dal Gf Vip come sta Antonino Spinalbese Il vippone non rientrerà nella casa, chissà ancora per quanto. Secondo le dichiarazioni di ...Dure parole da parte di Anna Pettinelli nei confronti di Attilio Romita dopo una frase pronunciata dal giornalista ieri al GF Vip 7.