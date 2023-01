Gf Vip | Dana sbotta contro Oriana e Luca | “Vi denuncio A me questa roba non fa ridere | ora chiedo il video e se viene fuori…”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nella giornata odierna c’è stato parecchio caos nella casa del Gf Vip:volta è stataSaber are in maniera molto duraMarzoli eOnestini, perchè non trovava i suoi occhiali: “Allora se voi avete fatto uno scherzo con i miei occhiali ve la vedrete con me fuori da qua. L'articolo proda Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,shock (): “Ho visto un demone nella stanza. Aveva la faccia da…” Gf Vip 7, lite furibonda tra): “Hai buttato le mie cose a terra, sei ridicola…” “Sei maleducata, ti lancerò…”e Antonella ...

Libero Magazine

Anche, Nicole non ritengo necessario incontrarle fuori di qui. Salatino ha raccontato anche il suo sogno nel cassetto: Il mio sogno dopo il GFLa cucina e costruire una famiglia piano ...GFSaber pronta a denunciare due vipponi Come anticipato,Saber nelle ultime ore è andata su tutte le furie contro Luca Onestini e Oriana Marzoli. La donna ha minacciato il suo ... Gf Vip 7: la sincerità di Micol stupisce, Wilma esagera con Dana Prosegue la messa in onda del GF Vip 7 che, nel corso dei diversi mesi, ha visto emergere diversi volti, tra cui la vippona in questione.Dopo più di dieci anni di "vuoto" Mediaset torna a fare controprogrammazione durante il Festival di Sanremo 2023 schierando i pezzi da novanta come C'è Posta per ...