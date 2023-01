“GF Vip 7” | nuovo avvertimento per Oriana Marzoli | “Attenta ad Onestini”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) News tv. “GF Vip 7”, Giulia Salemi avverte: i suoi consigli. La settima edizione del noto reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini continua a far discutere. Al GF Vip 7 una delle grandi protagoniste è. La giovane e bellissima influencer venezuelana si è avvicinata a due concorrenti della casa più spiata d’Italia: Lucae Daniele Dal Moro. Adesso fuori dal programma è arrivato un vero e proprionei suoi confronti. Lei al momento non può sapere nulla a tal proposito, ma c’è chi ha voluto darle un consiglio molto importante per il suo futuro.Leggi anche –> “GF Vip 7”,a Romita dopo la diretta: “Maiale schifoso” “GF Vip 7”, Giulia Salemi avverte...