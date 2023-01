Gf Vip 7 | Luca Salatino a Casa Chi fa il nome del suo vincitore e svela chi sono i tre Vipponi che non vorrà rivedere fuori

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)poche ore fa è stato ospite aChi, il talk show condotto dalla nuova Bonas di Avanti un Altro Sophie Codegoni. Nel corso della chiacchierata con i giornalisti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di come vede isenza di lui in cucina: Diciamo chesaltati un po’ di equilibri a livello culinario. Una persona come me abituata a cucinare sempre per tante persone comunque rende sicuramente meno problematico il lavoro in cucina ecco. Sia il mangiare che il cucinare. Anche fare la spesa.ha ammesso di sentire la nostalgia dellama di essere contento di essere tornato dalla sua Soraia:sincero, un po’ manca, è un’esperienza molto forte al di là di quello che può sembrare da ...