GF Vip 7 | Luca Onestini e Oriana contro Nikita | “Parla come in un film a luci rosse”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nonostante lei non li calcoli quasi per nulla,Marzoli non fanno altro chere male diPelizon ogni volta che ne hanno occasione. Dopo la discussione che ieri sera nella Casa del GF Vip 7 hanno avutosul perché si sono allontanate (all’inizio sivano spesso), la modella di origini venezuelane poche ore fa si è lamentata della cosa con altri gieffini, tra cui proprio, acerrimo “nemico” di. Grande Fratello Vip 7,Marzoli suPelizon: “in un por*o!” Il tema della discussione tra gieffini era proprio l’atteggiamento a loro dire supponente di ...

ComingSoon.it

George Ciupilan vincerà il Grande Fratello: previsioni e retroscenaSalatino , ospite di Casa Chi, fatto il nome di George Ciupilan come possibile vincitore del Grande Fratello: "Il Gf ...L'ex tronistaSalatino , dopo il suo ritiro nel corso della 25° puntata del Grande Fratello, è stato ospite nell'ultimo appuntamento con Casa Chi . GfSalatino: "Spero possa vincere George" Ai microfoni del talk condotto da Sophie Codegoni , lo chef romano ha parlato della sua avventura nel reality show, confessando anche chi degli ex ... Grande Fratello Vip, Luca Onestini nel mirino di Sonia Bruganelli: "Sei un cantastorie, stai perdendo credibilità in Casa" Lo scorso venerdì 6 gennaio Jordan de Barre è morto alla guida della sua auto. Un terribile incidente stradale gli ha tolto la vita per sempre. Il 19enne si ...Se lo saranno chiesto in molti: perché Nikita Pelizon parla con l'accento straniero A spiegarlo l'ex Damante durante il Gf Vip party.