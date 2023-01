GF VIP 7 | Gli aerei per Nikita Pelizon generano polemiche all’interno della Casa

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)oggi ha ricevuto ben treal Grande Fratello Vip 7. Due solo per lei e l’altro invece con Daniele Dal Moro, ormai l’unico suo amico vero e proprio nella. Infatti, a parte l’avvicinamento di Antonella Fiordelisi e – con parecchi distinguo – quello di Dana Saber, la pittrice triestina non ha nessun punto di riferimento. George Ciupilan, che fin dall’inizio era stato il suo grande complice nel reality show, lentamente si è avvicinato a Luca Onestini fino al punto di prendere posizione a favore di quest’ultimo, anche contro di lei. Il rapporto tra i due ormai appare irrecuperabile, perlomeno fintantoché il Grande Fratello deciderà di non mostrare in puntata i video che smascherano le bugie dell’ex tronista di Uomini e Donne. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 I tre ...

Novella 2000

