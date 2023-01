Gf Vip 7 | Dana Saber contro Luca Onestini e Oriana Marzoli | “Vi denuncio”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ennesima ‘sfuriata’ dinella Casa del Grande Fratello Vip 7. Ormai la modella di origini marocchine non perde occasione per litigare con il resto degli inquilini per i motivi più svariati: da un piatto di pasta a presunti spintoni, fino ad un Senza veli. Oggi, nel mirino della, i due amici. La ragione del litigio? Un paio di occhiali da sole. A quanto pare la new entry non trovava più i suoi occhiali e ha quindi accusato il romagnolo e la venezuelana di averglieli sottratti per farle uno scherzo, minacciando di querelarli.si è quindi rivolta come una furia a, tuonando: Allora se voi avete fatto uno scherzo con i miei occhiali ve la vedrete con me fuori da qua. Io vi ...