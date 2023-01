Germania | ambientalisti occupano il villaggio di Lützerath contro le estrazioni di carbone | 1500 agenti per sgomberarli E sabato arriva Thunberg

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sono iniziate ieri, martedì 10 gennaio, le operazioni di sgombero del borgo tedesco di, dove da giorni centinaia di attivistisono asserragliati per impedire nuovedelda parte del colosso RWE e la conseguente distruzione di ciò che resta del. Lanci di molotov, pietre e razzila polizia hanno segnato la prima parte delle operazioni. I militanti hanno anche dato fuoco a copertoni per creare delle barricate e rallentare l’avanzata dei poliziotti. Ildi, in Nord-Reno Vestfalia, è stato svuotato a partire dal 2006. Come già accaduto alla vicina cittadina di Immerath, sacrificato per allargare l’estrazione a cielo aperto del carbon fossile dal giacimento di Garzweiler da parte ...

