Gerasimov nuovo capo delle operazioni russe in Ucraina | cosa succederà ora sui due fronti della guerra?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il punto militare 329 Surovikin, che era in ascesa, cala di un gradino. Volava troppo alto e faceva ombra a qualcuno? L’Armata avanza nel settore di Bakhmut e Soledar, la mobilitazione ha fornito i riservisti per manovrare

... le agenzie di stampa russe avevano riportato la notizia della nomina di Alexander Lapin come... Foto: TASS/VALERY...comandante forze congiunte russe in Ucraina Il capo di stato maggiore russo Valeryè ...sanzioni contro il petrolio della Russia Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno preparando un... Putin cambia ancora i vertici delle forze armate: Gerasimov nuovo comandante per “l’operazione... Dopo la nomina di Lapin alla testa delle forze terrestri, è stato annunciato che il capo di Stato maggiore Gerasimov assumerà di fatto la guida delle operazioni, sotto di lui tre vice, i generali ...È Valery Gerasimov, il capo di stato maggiore russo, il nuovo capo del raggruppamento congiunto delle forze impegnate nell'operazione militare speciale in Ucraina. Mosca, ...