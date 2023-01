(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Dovremo saper soffrire ma ci saranno anche spazi e tempi che dovremo sfruttare“. Albertosi prepara a sfidare ladomani sera negli ottavi di Coppa Italia . “Nel calcio nulla è scontato, di certo sappiamo che dovremo fare una prestazione di grande sacrificio. Laè una formazione strutturata che ha segnato oltre il 47% dei propri gol da calcio piazzato. E poi è allenata da un tecnico che per me è una grandissima fonte di ispirazione. Conosciamo le loro qualità e andremo aper cercare di difenderci e sacrificarci quando accadrà ma giocare in modo concreto quando avremo il pallone“, ha spiegato l’ex giocatore della Fiorentina. Squalificato Hefti,unnon molto differente da quello visto a Bari prima della sosta. “Darò spazio a giocatori che hanno fatto ...

Il Secolo XIX

Sono quelli che intende mettere in pratica Albertoriguardo alla questione Massimo Coda. ... malgrado le molte voci di mercato che lo riguardano, il tecnico deldà un segnale importante ...Alberto, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Roma . Domani alle 21, i rossoblù scenderanno in campo all' Olimpico contro la ... Genoa, Gilardino: "Coda sarà titolare. Noi a Roma con la voglia di stupire" Alberto Gilardino sfidera' la Roma domani sera negli ottavi di Coppa ... Squalificato Hefti, sara' un Genoa non molto differente da quello visto a Bari prima della sosta. "Daro' spazio a giocatori che ...Genoa, Gilardino: "Contro la Roma voglio concretezza, Coda sarà titolare". Gilardino ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Roma.