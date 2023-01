Gelo tra Gattuso e Ancelotti | Criscitiello svela il motivo | “Accadde tutto ai tempi del Napoli”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Hanno fatto rumore le dichiarazioni arrivate ieri da parte di Gennaroe Carlo. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Valencia, i due allenatori hanno parlato del proprio rapporto. Dopo aver trascorso bellissimi anni insieme al Milan ed aver avuto sempre un legame fantastico, adesso regna iltra i due. Carloe Gennaro(Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)vs, c’entrano ile De Laurentiis Persono stati “problemi personali” a far distaccare i due, ma il giornalista e direttore di Sportitalia, Micheletutti i particolari. Il punto di ...

3bmeteo

in studio Boomerissima, Alessia Marcuzzi torna in Raiapplausi e critiche: 'Mai vista così libera, ma il programma non ha senso' La liteTommaso Zorzi e Claudia Gerini Proprio durante lo ...Cala ilalla Casa Bianca, dopo che i media americani hanno pubblicato la notizia in base alla quale ...i documenti - riferisce la CNN, spiegando che si tratta di un totale di 10 file marcati ... Meteo. Crudo inverno sull'Est Europa, gelo intenso tra Russia e ... La sfida tra Boomer e Millenial scritta e condotta da Alessia Marcuzzi è partita ieri sera. La Peter Pan della televisione italiana, che ha 50 anni ma ne dimostra 25, ha voluto al suo ...Previsioni meteo per il 11/01/2023, Gela. Giornata prevalentemente serena, temperatura minima di 10°C e massima di 17°C ...