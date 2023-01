GdS – Calciomercato Lazio | in avanti spunta Ferran Jutglà del Bruges

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) 2023-01-11 12:14:50 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Continua a guardarsi intorno la. La società biancoceleste sta sondando diversi nomi in ottica, specialmente per l’attacco Entra nel vivo il, anche in casa. Nonostante il problema legato all’indice di liquidità, la società biancoceleste si muove per cercare soluzioni in vista del mercato di gennaio. Una delle priorità per Sarri è trovare un vice-Immobile in grado di far rifiatare il capitano, senza dover adattare altri giocatori in quel ruolo. Nelle ultime ore, èto il nome didel. Il nuovo nome —quindi un nome nuovo per l’attacco biancoceleste....

Giornale di Sicilia

Doveva essere la settimana dei nuovi ingressi in casa rosanero. Si sperava nell'ufficializzazione di almeno due nuovi giocatori. Ma Oriuhela è in attesa del disbrigo delle pratiche internazionali ...Un blitz nella notte da parte del presidente Giulini ha convinto il terzino Paulo Azzi a firmare per il Cagliari . Il giocatore aveva già detto sì al Palermo e per oggi era atteso in città per la ... Il Palermo lascia il ritiro di Roma e si tuffa sul mercato: per la fascia sinistra strada in salita per Azzi L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Non si trascura nemmeno l’attacco, per quanto la priorità allo stato attuale dovrebbe essere sulle fasce. Però ...L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo sia in entrata che in uscita. Il vero vuoto in organico, però, rimane quello sulle fasce. A sinistra, specialme ...