Gazzetta – Inter | Lukaku stop | le ragioni del calvario e il prestito dal Chelsea

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) 2023-01-10 08:37:43 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Big Rom ancora fermo, tra infortuni e forma non riesce a ritrovarsi. E la possibilità del-bis daldiventa un bivio cruciale per il club, dal punto di vista tecnico ed economico Il rallentamento adesso è ufficiale, l’infiammazione al tendine della coscia sinistra blocca Romelualmeno per la gara di stasera di Coppa Italia. Ma a pensarci bene, non è questo che preoccupa. Non è la singola partita, il problema. Quanto la visione d’insieme. Perché rallentare è un po’ ricominciare. E se ogni volta si ricomincia, pensare di arrivare a toccare il massimo del rendimento diventa difficile. Il programma di Romelu prevede fisioterapia, piscina e cyclette almeno fino a domani, senza vedere il campo. Poi, tra ...

Dopo 120' l'batte il Parma e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro finisce 2 - 1 con i gol di Juric, Lautaro e Acerbi, ...Con un gol nel finale, Lautaro Martinez firma il pareggio nel match tra- Parma valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sui social i ... Gazzetta - Inter, Calhanoglu a rischio per la Supercoppa. Brozovic dovrebbe recuperare per il Milan Rinnovo in vista per Matteo Darmian all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno prolungherà infatti il suo accordo con i nerazzurri fino al 30 giugno 2024, con opzione pe ...Calcio d'inizio alle ore 21. Inzaghi darà una chance al Tucu, mentre Lukaku e Handanovic non sono tra i convocati. Fondamentale per Pecchia il recupero di Buffon ...