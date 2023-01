Gazzaniga | un milione dalla Regione per riqualificare la Sp 41

(Di mercoledì 11 gennaio 2023). Un contributo straordinario di undi euro è stato recentemente stanziato daLombardia per interventi di ampliamento e sistemazione della Strada Provinciale SP 41. “L’intervento – spiega il sindaco Mattia Merelli – si rende necessario dato che il tratto attraversa buona parte del centro abitato e si presenta in pessime condizioni di manutenzione e con un calibro stradale limitato. La strada che collega il fondovalle diall’Altopiano di Aviatico e Selvino, passando nelle frazioni Masserini – Orezzo – Plaz ha un interesse comunale, sovraccomunale e intervallare”. “Nelle frazioni – prosegue Merelli – risiedono circa 1800 abitanti che quotidianamente percorrono la strada, a questi si aggiungono parte degli abitanti di Aviatico e di Selvino. Da anni i residenti si lamentano delle ...

