Galliani lo strappa a Mourinho | Juve a mani vuote

L'INTUIZIONE DEL CONDOR - Estate 2020,il sì del Corinthians per 4 milioni di euro più il 60% sulla futura cessione. C'è anche l'ok di Berlusconi, si fa . ' Mi ricorda Serginho ' ...In realtà una squadra, in Italia, che vorrebbe puntare sull'argentino c'è: stiamo chiaramente parlando del Monza di Adrianoe Silvio Berlusconi. L'ex Amministratore Delegato del Milan ... Colpaccio Monza, arriva dopo il Mondiale | Galliani lo strappa a Barça e United L'esultanza scatenata dell'amministratore delegato in tribuna al gol del pareggio all'93': il labiale diventa virale sui social ...Quante polemiche dopo la sfida col Monza: l'esultanza alla Teocoli di Galliani, gli insulti di lady Berlusconi e persino l'urlo di Izzo amareggiano gli interisti.