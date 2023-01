Galaxy Unpacked ufficiale | Samsung apre le prenotazioni e pubblica i primi video

HDblog

Dopo l' autoleak di Samsung sulla data di presentazione delS23 , è arrivata l'ufficialità: l'eventodedicato ai prossimi top di gamma 2023 della società coreana andrà in scena il 1 Febbraio 2023 . Samsung terrà il keynote a San Francisco, e si ...... ma nelle ultime ore la casa di Seoul ha ufficialmente confermato la data del primodel 2023, il quale si terrà proprio il prossimo 1 febbraio alle 19:00 , ora italiana, a San ... Samsung Galaxy Unpacked dedicato a S23 è ufficiale: si terrà il 1 ... Non c'erano ormai molti dubbi in merito alla data del prossimo evento Samsung dedicati ai nuovi Galaxy S23 - specialmente dopo le conferme da parte di Samsung Colombia-, ma nelle ultime ore la casa di ...Non c'erano ormai molti dubbi in merito alla data del prossimo evento Samsung dedicati ai nuovi Galaxy S23 - specialmente dopo le conferme da parte di Samsung Colombia -, ma nelle ultime ore la casa d ...