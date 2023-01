Galaxy Unpacked 2023 | condividi l’epopea

HDblog

Samsung ha annunciato, ufficialmente, la data del prossimo. L'evento si terrà il prossimo 1 febbraio , per la prima volta in presenza dopo tre anni, al Masonic Auditorium di San Francisco . Con ogni probabilità, l'azienda svelerà la serie ...Anche se l'evento Samsungper ilS23 è dietro l'angolo, questo non significa che telefoni entry - level di Samsung siano meno importanti. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo parlato della ... Samsung Galaxy Unpacked dedicato a S23 è ufficiale: si terrà il 1 ... Il 2023 segna il ritorno dei Samsung Galaxy Unpacked, con una novità: dopo tre anni l'evento tornerà in live da San Francisco.Oltre 12.000 brevetti depositati in più di due decenni e sentieri tracciati in ogni direzione: dai motori a scoppio a quelli elettrici, passando per batterie e celle a combustibile a idrogeno, il grup ...