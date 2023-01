Furio Colombo | livore puro contro FdI e il presidenzialismo Ripassi la storia e legga Bocca

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Anni fa leggemmo in un libro degli anni Ottanta questa frase di Mario Pendinelli, allora giornalista politico de “Il Messaggero” (di cui poi è stato direttore): «Per un’antica tradizione la cultura politica italiana è restia ad analizzare tutto quello che è “destra”, che la destra produce. Forse perché la destra per l’Italia è sempre, in qualche modo, anche il risultato degli errori commessi dal centro e dalla sinistra». LEGGI ANCHE "non è più un giornalista": Gomez lo umilia per le frasi ignobiliMeloni e figlia Rissa a sinistra su Orsini:e Gad Lerner accusano Travaglio di "putinismo" e ritirano la firmanon si rassegna: “Il fascismo che ritorna” Una frase che viene sempre ...