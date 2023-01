Furetto rapito in centro a Bergamo | la polizia locale | “Chi lo riconosce ci contatti”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 gennaio 2023). Una vicenda a dir poco singolare. “Si ricerca questosottratto al suo proprietario in largo Rezzara. Chiunquesse l’animale o avesse notizie utili al rintraccio, è pregato di contattare il nostro ufficio al numero 035399552 oppure 3299061064. Grazie per l’attenzione”. A diffondere l’appello è ladel Comune di, tramite i suoi canali social. Il rapimento si sarebbe verificato martedì sera (11 gennaio) incittà. Il padrone dell’animale ha raccontato di essere stato avvicinato da alcuni ragazzi, gli stessi sarebbero poi fuggiti con ilVasco al guinzaglio. Con ogni probabilità sarà formalizzata una denuncia per appropriazione indebita.