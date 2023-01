Fuorigioco semiautomatico al via in Supercoppa Milan-Inter Rocchi | “Aiuto importante”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il 18 gennaio, giorno in cui si disputerà laitaliana tra, verrà introdotto per la prima volta ilin una gara di Lega Serie A. “Siamo orgogliosi della nostra classe arbitrale, di cui ci fidiamo. È un lavoro di diversi mesi, l’abbiamo testata mettendo gli arbitri in condizioni di utilizzarla. È uno strumento che risolverà tanti dubbi. Abbiamo aspettato che venisse sdoganato a livellonazionale dai Mondiali in Qatar, laè il primo evento utile”, ha dichiarato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in una conferenza stampa convocata a Lissone. “Abbiamo fatto molto training nella parte iniziale della stagione, condivido la scelta di partire col girone di ritorno: abbiamo preso ...

Repubblica: lascia correre, ma non commette errori gravi.Di seguito le principali tematiche sulle quali ha evidenziato il suo pensiero: Riforme : Rateizzazione imposte :: Media Company : Tutte le news sul calciomercato Napoli e ... LIVE - Lega Serie A IBC, presentazione del fuorigioco semiautomatico Il 18 gennaio, giorno in cui si disputerà la Supercoppa italiana tra Milan e Inter, verrà introdotto per la prima volta il fuorigioco semiautomatico in una gara di Lega Serie A. "Siamo orgogliosi dell ...Il Fuorigioco Semiautomatico sta per diventare presto realtà. In Serie A il cosiddetto SAOT verrà introdotto a partire dal 27 gennaio, prima giornata del girone di ritorno.