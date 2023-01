Fuliminata | crollata a terra Emanuela Folliero | il dramma in casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha rischiato di morire. Per fortuna è una brutta storia che adesso può raccontare. Tutto per colpa di un tostapane: l'ex conduttrice di Stranamore ha preso la scossa ed è finita a. "Nel giorno dell'Epifania ho preso una scossa di energia elettrica. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene", raccontaa RTL 102.5 News. "Avevo le mani umide ed ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a, mio figlio ha chiamato l'ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo. Per fortuna nulla di grave. Solo tanta paura", continua l'ex conduttrice di Stranamore. La notizia, dopo la sua intervista in radio, ha fatto il giro della Rete. Tra l'altro,ha svelato un sogno: “Mi piacerebbe un programma con Patrizia ...