Frutta e verdura oggi sono meno nutrienti Il motivo è stupefacente

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’universo attorno a noi sta cambiando. E non solo a livello meteorologico, ma anche di qualità e tipologia di vita e della natura che ci circonda. Il mondo che stiamo vivendo è molto particolare. Ci troviamo davanti ad una realtà che sta cambiando. Si sta modificando e, in alcuni casi, sta anche perdendo un po’ L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L'apprezzamento mondiale per la dieta mediterranea fondata principalmente su pane, pasta,, carne, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti ...L'apprezzamento mondiale per la dieta mediterranea fondata principalmente su pane, pasta,, carne, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti ...Togliere "da consumarsi entro" è un primo passo, ma servono anche istruzioni su come conservare correttamente gli alimenti ...La dieta vegana è sostenibile per i senior Ecco quali sono i pro e contro dell'alimentazione plant based dopo i 60 anni e alcune ricette, realizzate con ingredienti vegetali, da cui prendere spunto ...