Freddo in arrivo sull’Italia | da quando | previsioni meteo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il 15 gennaio potrebbe essere la data della prima svolta verso un deciso cambio di stagione in Italia con l’dell’inverno. Da domenica aria più fredda e instabile infatti potrebbe guadagnare terreno verso il Mediterraneo riportando condizionipiù tipiche della stagione in atto. Lorenzo Tedici,rologo de iL.it, conferma infatti che, dopo qualche pioggia attesa tra questa sera e domani, la rimonta dell’anticiclone avrà vita breve. Da domenica 15 gennaio è probabile, ma ovviamente da confermare, un cambio di stagione con nevicate non solo sulle Alpi ma anche sugli Appennini: una buona notizia per il comparto turistico sciistico delle regioni centro-meridionali. La situazione sinottica del weekend vedrà infatti il ritiro dell’anticiclone delle Azzorre verso il proprio luogo di ...

iLMeteo.it

Gemelli l'oroscopo di Branko 11 gennaio 2022 dice che il sole nell'Acquario non è per nulla... Forse alcuni parenti sono spariti oppure altri parenti sono in. Nuovi amori, nuovi generi, ...Il mattino del 7 gennaio del 1953, unmercoledì, una colonna di camion carichi di mobili cominciò il trasloco dei primi settanta fortunati assegnatari di un appartamento. La prima pietra era ... Meteo: Freddo cercasi, stagione fin qui anomala, ma adesso c'è una possibile data per il suo arrivo Sta prendendo forma il gigantesco Orso Russo, una figura atmosferica chiave in grado di condizionare il clima in Europa e in Italia. Mentre l’Italia è alle prese con una fase di maltempo che si sta po ...Proteste durante le elezioni dei vertici della società. La lista Aria nuova ottiene 319 consensi, gli avversari si fermano a 235 ...