Franco Sebastio non perdeva mai il sorriso | anche quando tutta Italia parlava di lui Solo una volta lo feci arrabbiare

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Ehi, per favore, non cominciamo”.bussavo alla sua stanza,, l’ex procuratore della Repubblica di Taranto scomparso ieri all’età di 80 anni, fingeva di essere infastidito. Era un teatrino quasi quotidiano. Un rito. Appena varcavo la soglia si rivolgeva ad Angelo, più un amico che il suo autista, e il rito continuava: “Fagli un caffè e toglimelo davanti”. Mi guardava con quelsornione e poi diceva: “Tanto lo so perché stai qua, ma non c’è niente”. Io cominciavo a fare domande su qualche operazione che avevano messo a segno, ma le risposte erano sempre le stesse: “Se vuoi, posso recitarti una poesia. Oppure ti racconto la mia ultima vittoria a tennis: una perfomance degna di una prima pagina”. Dal suo ufficio non è mai uscita una notizia. Mai, neppure una....

E' morto l'ex Procuratore della Repubblica di Taranto, Franco Sebastio. Aveva 80 anni, e lascia moglie e due figli. Fin dagli anni'70 si è impegnato nella difesa dei diritti ambientali.