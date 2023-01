(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Cinque, tra cui un agente di polizia, sono state accoltellate da unalla stazione diGare du Nord a. Lo riferisce Le Figaro spiegando che le forze dell’ordine hanno sparato all’aggressore che è stato prontamente bloccato. Si trova adesso in ospedale in prognosi riservata. Su Twitter il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha parlato di “reazione efficace e coraggiosa” della polizia. Il poliziotto ferito è stato colpito alla schiena. Secondo una fonte della polizia, non era in servizio ma indossava un giubbotto antiproiettile, che lo avrebbe salvato. La procura diha aperto un’inchiesta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Di nuovo grande paura a Parigi : unha attaccato a coltellate i passeggeri in transito alla Gare du Nord , uno dei principali snodi ferroviari di tutta la. Secondo quanto riportato da BfmTv, tra i sei feriti oltre a cinque ...Non si conoscono i motivi dell'aggressione: l'intanto è in pericolo di vita e ricoverato in ... I treni in partenza dalla stazione servono il nord della, ma anche destinazioni ... Francia, uomo accoltellata 5 persone a Parigi: arrestato L’uomo risulta leggermente ferito. Stabilito un perimetro di sicurezza nella zona Gerald Darmanin, ministro dell’Interno francese, si è recato subito sul posto e si è complimentato con le forze ...Numerose persone sono rimaste ferite oggi alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi a causa di un uomo che ha attaccato i passanti con un coltello. L’uomo è stato poi arrestato intorno alle 6 ...