Francia | i sindacati ritrovano l’unità per contestare la riforma delle pensioni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ifrancesi sembrano aver messo da parte le divergenze in nome della lotta a un nemico comune: il progetto dipresentato ufficialmente dalla premier Élisabeth Borne (nella foto) e fortemente voluto da Emmanuel Macron. A essere contestata, spiegano le testate francesi, è una misura specifica: lo slittamento dell’età pensionabile, che a partire da settembre 2023 sarà spostato in avanti di tre mesi l’anno, fino a raggiungere i 64 anni nel 2030. Riuniti alla Borsa del Lavoro di Parigi, i rappresentantiprincipali sigle sindacali (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires e FSU) hanno annunciato una «risposta comune» contro la, che si concretizzerà in una «prima giornata di scioperi e manifestazioni» il prossimo 19 gennaio. Tutta ...

AGI - Agenzia Italia

