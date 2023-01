Francia | dimissioni temporanee per Le Graet

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Noël Le Graët ha rassegnato le propriecome presidente della Federcalcio francese. I dettagli Dopo il caso scoppiato per le parole su Zinedine Zidane e le accuse per molestie sessuali, Noël Le Graët è stato costretto a rassegnare le propriedalla carica di presidente della Federcalcio francese. Come previsto dallo statuto il vicepresidente Philippe Diallo sarà presidente ad interim, almeno fino alla pubblicazione dell’audit commissionato dal ministero dello Sport per far luce sulle accuse di molestie sessuali e su altre situazioni interne alla FFF. L'articolo proviene da Calcio News 24.

